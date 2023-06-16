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В ЕС отчитались о беспрецедентном сближении с НАТО

Евросоюз (ЕС) и НАТО в условиях конфронтации усиливают сотрудничество. Об этом сказано в Европейского совета.

В ЕС отчитались о беспрецедентном сближении с НАТО
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Для поддержки Украины вооружениями в условиях конфликта с Россией был создан координационный штаб ЕС — НАТО. Он помогает взаимодействовать руководящим органам Евросоюза и альянса, отмечается в документе.

Также реализуются меры по усилению безопасности объектов критической инфраструктуры. Для укрепления обороноспособности ЕС и НАТО проводят совместные учения, говорится в сообщении.

Кроме того, ЕС совместно с НАТО помогает укреплять обороноспособность стран-партнеров альянса. Среди них упомянуты Украина, Молдавия, Грузия, Босния и Герцеговина, Тунис, Иордания и Мавритания.

В декабре 2016 года НАТО и ЕС согласовали более 40 мер по углублению сотрудничества. Среди них были упомянуты борьба с гибридными угрозами, укрепление безопасности в цифровой сфере и усиление безопасности в регионе в целом.

10 января генсек НАТО Йенс Столтенберг, председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и глава Евросовета Шарль Мишель подписали декларацию о военном сотрудничестве. Этот документ стал третьим соглашением между НАТО и ЕС.

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