Президент США Джо Байден призвал генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга остаться на этом посту после истечения срока его нынешних полномочий. Об этом в пятницу сообщает норвежский телеканал NRK.

По данным телеканала, на состоявшейся два дня назад встрече американский лидер пояснил причину своего настоятельного призыва, сказав, что сейчас не время для неопределенности в вопросе, кто станет руководителем НАТО, поскольку на повестке дня серьезные проблемы, а некоторые насущные вопросы все еще ждут своего решения. В частности, он указал на то, что украинский конфликт перешел в решающую фазу, членство Швеции в НАТО еще окончательно не оформлено и необходимы серьезные дипломатические усилия, чтобы определить будущие отношения между Украиной и Североатлантическим альянсом.

Кроме того, Байден отметил, что кандидатура нового главы альянса, которую поддержали бы большинство стран-членов, еще не найдена, а времени до начала июльского саммита НАТО в Вильнюсе остается все меньше.

Одной из сильных кандидатур считалась датский премьер Метте Фредериксен, с которой Байден встречался 5 июня, в Национальный день Дании, в Белом доме, что само по себе рассматривалось как некий знак. Однако, как сообщила британская Financial Times, после встречи американский президент так и не выразил полную поддержку датскому политику.

В связи с этим все теперь указывает на то, что Столтенберг продолжит работу на посту генсека НАТО и его полномочия будут продлены до следующей весны, когда на саммите в Вашингтоне альянс будет отмечать свое 75-летие. Сам Столтенберг пока не подтвердил свое согласие. До этого он выражал желание вернуться домой в Норвегию после того, как 30 сентября завершатся его полномочия.