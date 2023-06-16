В МИД Польши прокомментировали инцидент с делегацией Рамофосы

Самолет с сотрудниками Службы безопасности президента ЮАР Сирила Рамофосы был заблокирован из-за наличия на борту воздушного судна опасных материалов и незаявленных лиц. Так в Министерстве иностранных дел Польши прокомментировали обвинения представителей южноафриканской страны. Реакцию внешнеполитического ведомства приводит РИА Новости.

Аргументируя свою позицию, в министерстве заявили, что на борту самолета были некие опасные материалы, на ввоз которых представители ЮАР не имели разрешения. Вместе с тем представители ведомства указали и на наличие в самолете лиц, которые ранее не были заявлены польской стороне.

В МИД Польши также заверили, что со своей стороны ведомство сделало все необходимое для надлежащей подготовки визита президента Рамофосы в Польшу.

«Южноафриканская сторона была проинформирована обо всех необходимых формальностях для въезда делегации на территорию Республики Польша и необходимых разрешениях на перевозку», — подчеркнули в министерстве.