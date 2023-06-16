$83.96-0.3690.97-0.10

В МИД Польши прокомментировали инцидент с делегацией президента ЮАР

Самолет с сотрудниками Службы безопасности президента ЮАР Сирила Рамофосы был заблокирован из-за наличия на борту воздушного судна опасных материалов и незаявленных лиц. Так в Министерстве иностранных дел Польши прокомментировали обвинения представителей южноафриканской страны. Реакцию внешнеполитического ведомства приводит РИА Новости.

В МИД Польши прокомментировали инцидент с делегацией Рамофосы
© Lenta.ru

Аргументируя свою позицию, в министерстве заявили, что на борту самолета были некие опасные материалы, на ввоз которых представители ЮАР не имели разрешения. Вместе с тем представители ведомства указали и на наличие в самолете лиц, которые ранее не были заявлены польской стороне.

В МИД Польши также заверили, что со своей стороны ведомство сделало все необходимое для надлежащей подготовки визита президента Рамофосы в Польшу.

«Южноафриканская сторона была проинформирована обо всех необходимых формальностях для въезда делегации на территорию Республики Польша и необходимых разрешениях на перевозку», — подчеркнули в министерстве.

Reuters раскрыл содержание «мирного плана» Африки по Украине

Ранее сообщалось, что Службу безопасности президента ЮАР Сирила Рамафосы вместе с журналистами заблокировали на борту самолета после их прибытия в Польшу. Отмечалось, что после упомянутого инцидента глава Службы охраны Рамафосы генерал-майор Уолли Руд раскритиковал Варшаву, обвинив власти страны в саботаже и расизме.

7
Lenta.ru: главные новости
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесВоенные новостиИгрыТесты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеКрасотаМодаДетиДом и сад
Кино
ФильмыТВСериалыАктеры
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМеста
Доктор
НовостиБолезни и лекарстваНаукаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияСонникЗодиакИменаНумерологияВосточный гороскопЛунный календарьГаданияДизайн человекаКалендарь МайяРетроградный МеркурийВангаАстрошколаПредсказанияНародные приметыТестыЧихалкаЗаговоры на новый год2022 годПриметы на новый годЧесалка2023 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытОтдых за границейЛайфхакиПутеводителиПутеводители