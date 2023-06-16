США заявили, что продолжат проводить политику открытых дверей НАТО
США продолжат проводить в НАТО политику открытых дверей; сейчас идут дискуссии о том, как может выглядеть будущее отношений Украины и альянса. С таким утверждением выступил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби в опубликованном в пятницу интервью телеканалу N-TV.
"Сейчас в преддверии саммита НАТО в Вильнюсе идут активные дискуссии о том, как могло бы выглядеть будущее Украины по отношению к альянсу", - сказал он.
"Я могу вам сказать, что США сохранят политику открытых дверей. Мы считаем, что любое решение о вступлении новой страны, как, например, в случае Финляндии и, стоит надеяться, скоро и Швеции, должно быть предметом открытой дискуссии", - заявил Кирби.
"В настоящее время мы сосредоточиваем свое внимание на двух вопросах: на том, чтобы добиться того, чтобы Украина была в состоянии себя защитить, и <...> на долгосрочной помощи. Ведь независимо от того, как и при каких обстоятельствах завершится война, Украина продолжит иметь границу с Россией", - продолжал он.
"Внутри НАТО пройдут дискуссии о возможных обязательствах касательно безопасности [Украины]. Здесь вовлечены все государства-члены. Но я не хочу предвосхищать эти переговоры", - сказал Кирби.
НАТО на саммите в Бухаресте в апреле 2008 года приняла политическое заявление, что Украина со временем станет членом НАТО, однако не предоставила план действий по подготовке к членству, что является первым шагом в юридической процедуре вступления страны в организацию. В феврале 2019 года Верховная рада одобрила поправки к конституции, закрепляющие стремление страны войти в состав НАТО. Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что Киев хочет добиться понимания конкретных сроков вступления в альянс.