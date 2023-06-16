США заявили, что продолжат проводить политику открытых дверей НАТО

"В настоящее время мы сосредоточиваем свое внимание на двух вопросах: на том, чтобы добиться того, чтобы Украина была в состоянии себя защитить, и <...> на долгосрочной помощи. Ведь независимо от того, как и при каких обстоятельствах завершится война, Украина продолжит иметь границу с Россией", - продолжал он.