Польша назвала сроки подготовки отчета о репарациях от России

Польша хочет до осени подготовить отчет о репарациях, которые она намерена потребовать от России. Такой срок обозначил заместитель министра иностранных дел, уполномоченный правительства по вопросам репараций Аркадиуш Мулярчик, пишет РИА Новости.

Осенью 2022 года в Польше представили доклад о потерях страны во Второй мировой войне. Ущерб, нанесенный Германией, поляки оценили в 6,2 триллиона злотых (1,3 триллиона долларов) и потребовали от Берлина выплатить эту сумму в виде репараций.

Позднее в канцелярии президента Польши заявили о планах потребовать репарации и от России. А заместитель министра иностранных дел Аркадиуш Мулярчик уточнил, что

над докладом о предполагаемом ущербе, нанесенном Польше Советским Союзом во время Второй Мировой войны, работает Институт военных вопросов. Он покажет аспекты оккупации, демонтажа фабрик на западных землях, эксплуатации Польши и невыгодных договоров по углю, подчеркнул он.

«Мы постоянно изучаем область военных потерь, понесенных Польшей со стороны Советского союза во время Второй мировой войны. Во время текущих полномочий сейма мы хотим обнародовать эту тему и подготовить публикацию, которая станет важным голосом в дискуссии как в Польше, так и за рубежом», - пояснил Мулярчик.