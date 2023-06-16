В ЮАР опровергли новости о взрывах во время визита Рамафосы в Киев

Представитель президента ЮАР Сирила Рамафосы назвал дезинформацией новости о взрывах в Киеве во время визита африканской мирной миссии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на южноафриканский портал News24.

О звуках взрывов ранее заявил мэр города Виталий Кличко.

«Очень странно, что мы не слышали или не видели взрыва. Очевидно, здесь распространяется намеренная дезинформация», - заявил представитель президента.

По его словам, члены миссии были в недоумении, когда их привезли в отель и они прошли по улицам, «где люди нормально продолжали день».

Россия и Украина согласились принять африканскую делегацию, которая займется поиском мирного разрешения украинского кризиса.

В делегацию вошли представители Египта, Замбии, Республики Конго, Сенегала, Уганды и ЮАР. Рамафоса подчеркивал, что Африка обеспокоена украинским кризисом, так как он напрямую влияет на страны регионы, вызывая рост цен на продукты и топливо.