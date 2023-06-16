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Гитлер стал причиной судебного иска против министра обороны ФРГ

Немецкие политики из земельного отделения партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) в Нижней Саксонии подали в суд на министра обороны ФРГ Бориса Писториуса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление суда.

Гитлер стал причиной судебного иска против министра обороны ФРГ
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Причиной стало сравнение Писториусом АдГ с Национал-социалистической немецкой рабочей партией (НСДАП) Адольфа Гитлера. Глава Минобороны заявил, что АдГ ведет себя как НСДАП в конце 1920-х годов, пытаясь проникнуть в органы безопасности и судебную власть, призвав пресекать эти попытки.

По мнению членов партии, высказывания министра нарушают право АдГ на равные возможности для участия в политической конкуренции.

Ранее депутат бундестага от партии АдГ Райнер Ротфусс обратился к правительству ФРГ с вопросом о том, каким образом поддержка Германией продления санкций против России соотносится с резолюцией ООН, осуждающей применение подобных мер.

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