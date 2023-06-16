В ЕС заявили о возможном препятствии для мирной инициативы Африки

В руководстве ЕС заявили, что не поддержат инициативу Африки по украинскому регулированию, если она будет подразумевать заморозку конфликта. Об этом сообщает РИА Новости

Президент ЮАР Сирил Рамафоса ранее сообщил, что Россия и Украина согласились принять африканскую делегацию, которая займется поиском мирного решения конфликта.

В делегацию вошли представители Египта, Замбии, Республики Конго, Сенегала, Уганды и ЮАР. Рамафоса подчеркивал, что Африка обеспокоена украинским кризисом, так как он напрямую влияет на страны регионы, вызывая рост цен на продукты и топливо.

16 июня Рамафоса и другие члены миссии прибыли на Украину, позже они отправятся в Россию.

В Кремле заявляли, что Россия «с большим вниманием» выслушает предложения по урегулированию украинского кризиса.