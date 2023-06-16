В ЕС заявили о возможном препятствии для мирной инициативы Африки
В руководстве ЕС заявили, что не поддержат инициативу Африки по украинскому регулированию, если она будет подразумевать заморозку конфликта. Об этом сообщает РИА Новости
Президент ЮАР Сирил Рамафоса ранее сообщил, что Россия и Украина согласились принять африканскую делегацию, которая займется поиском мирного решения конфликта.
В делегацию вошли представители Египта, Замбии, Республики Конго, Сенегала, Уганды и ЮАР. Рамафоса подчеркивал, что Африка обеспокоена украинским кризисом, так как он напрямую влияет на страны регионы, вызывая рост цен на продукты и топливо.
16 июня Рамафоса и другие члены миссии прибыли на Украину, позже они отправятся в Россию.
В Кремле заявляли, что Россия «с большим вниманием» выслушает предложения по урегулированию украинского кризиса.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что Киев готов обсуждать только те мирные инициативы, которые не предусматривают территориальных уступок и заморозки конфликта. Он подчеркивал, что у Киева уже есть «четкий план» - «формула мира» президента Украины Владимира Зеленского, и «именно украинский мирный план должен стать основой любых мирных усилий».