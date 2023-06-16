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В небе над Дубаем появилась реклама ПМЭФ

ОАЭ принимают участие в ПМЭФ в качестве основного гостя. Сегодня президент страны посетил Санкт-Петербург, где встретился с российским лидером. Накануне в небе над Дубаем появилась реклама российского форума. Об этом пишет Ura.ru.

В ночь на пятницу в преддверии визита главы Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммеда Бен Заида Аль Нахайяна, в небе над столицей страны появилась яркая надпись: «SPIEF 23 Russia». Очевидцы сделали вывод, что световая инсталляция была сделана с помощью дронов. Кто стал инициатором такой рекламы пока неизвестно.

Ранее в Дубае небоскреб «Бурдж-Халифа» окрасился в российский триколор в честь празднования Дня России. Цвета национального флага РФ появились на здании 12 июня.

«Искренне желаем ему (русскому народу — прим.) счастья», — говорится в сообщении администрации башни в соцсетях.

Знаменитую башню, высота которой составляет 828 метров, традиционно подсвечивают во время праздников и значимых событий.

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