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Генсек НАТО Столтенберг заявил, что "не стремится" продлевать свой мандат

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил после встречи министров обороны стран-участниц НАТО в Брюсселе, что «не стремится» продлевать свои полномочия на посту главы альянса. Об этом сообщает РИА Новости.

Генсек НАТО рассказал о карьерных планах
© Газета.Ru

«Что касается продления, то мне нечего сказать, я не стремлюсь к продлению моего пребывания на посту генерального секретаря НАТО», — подчеркнул глава НАТО.

Пост генсека Столтенберг занимает с 1 октября 2014 года. Его мандат на этом посту истекал 1 октября 2022 года, однако в марте 2022 лидеры стран альянса в ходе саммита приняли решение о продлении его мандата до 30 сентября 2023 года.

В период 2000—2001 гг. и 2005—2013 гг. политик занимал пост премьер-министра Норвегии. Его отец также до этого занимал посты главы МИД и министра обороны страны.

14 июня FT писало, что в НАТО хотят продлить полномочия Столтенберга из-за проблем с выбором преемника.

Источники издания отмечают, что Столтенберга могут попросить остаться генсеком до 2024 года из-за сложностей с поиском кандидата на этот пост, который бы удовлетворил всех членов НАТО. Однако подчеркивается, что это стало бы «краткосрочным компромиссом».

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