Берлин отказался пополнять исчерпанный из-за поддержки Украины бюджет ЕС

Берлин не сможет пополнить исчерпанный из-за поддержки Украины бюджет ЕС
Бюджет Евросоюза на 2021-2027 годы составлял $2 трлн, однако помощь Украине привела к его исчерпанию. В связи с этим Еврокомиссия может потребовать дополнительных выплат в долгосрочный бюджет. Об этом пишет РБК.
Однако Германия не сможет участвовать в пополнении бюджета из-за необходимости сокращения своего национального бюджета. Немецкий министр финансов Кристиан Линднер призывает удовлетворять дополнительные потребности за счет перераспределения средств и использования резервов.
Еврокомиссия предупреждала о возможном введении дополнительных взносов с европейских стран, так как многие резервы были использованы в первые годы. Результаты проверки бюджета будут представлены 20 июня.
Семилетний бюджет был согласован в 2020 году в объеме $2 трлн с учетом фонда восстановления после пандемии коронавируса, однако различные кризисы стали серьезной нагрузкой на бюджет.