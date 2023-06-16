Берлин отказался пополнять исчерпанный из-за поддержки Украины бюджет ЕС

Бюджет Евросоюза на 2021-2027 годы составлял $2 трлн, однако помощь Украине привела к его исчерпанию. В связи с этим Еврокомиссия может потребовать дополнительных выплат в долгосрочный бюджет. Об этом пишет РБК.

Однако Германия не сможет участвовать в пополнении бюджета из-за необходимости сокращения своего национального бюджета. Немецкий министр финансов Кристиан Линднер призывает удовлетворять дополнительные потребности за счет перераспределения средств и использования резервов.

Еврокомиссия предупреждала о возможном введении дополнительных взносов с европейских стран, так как многие резервы были использованы в первые годы. Результаты проверки бюджета будут представлены 20 июня.