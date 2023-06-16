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Экономике США предрекли сильный удар

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Климатические явления Ла-Нинья и Эль-Ниньо в переводе с испанского означают «девочка» и «мальчик» соответственно. При Ла-Нинье температура океанской воды в экваториальной полосе Тихого океана падает на три-пять градусов, а в случае с Эль-Ниньо, наоборот, повышается. Однако их последствия не так милы, как их названия: Ла-Нинья, которая три года влияла на погоду, уходит, а Эль-Ниньо приближается, пишет турецкий портал Dünya.

По данным Всемирной метеорологической организации ООН, вероятность наступления «кошмара Эль-Ниньо» к концу июня составляет 60 процентов, вероятность его начала к августу - 70 процентов, а вероятность начала в сентябре - 80 процентов. Во время Эль-Ниньо западные ветры на экваторе замедляются, теплые воды оттесняются на восток, а температура поверхности океанов повышается. Это приводит к повышению температуры воздуха в среднем на 0,2 градуса. По оценкам экспертов, к 2029 году пятилетний ущерб от Эль-Ниньо для мировой экономики составит три триллиона долларов. Эксперты считают, США столкнутся с самым серьезным экономическим ударом - 699 миллиардов долларов из этих трех триллионов. Лесные пожары, низкий уровень производства в сельском хозяйстве и рыболовстве, ухудшение состояния инфраструктуры из-за наводнений и ураганов, а также эпидемии - вот лишь некоторые из опасностей, которые несет с собой Эль-Ниньо.

Искусственный интеллект назвали угрозой демократии

Искусственный интеллект (ИИ) будет угрожать демократии в преддверии выборов в Великобритании и США, считает одна из ведущих мировых ученых-компьютерщиков Дама Венди Холл. Как

сообщает Sky News, эксперт заявила, что способность ИИ нанести ущерб демократии должна рассматриваться в качестве более серьезной проблемы, чем любая угроза, исходящая от технологий.

По прогнозу Холл, в 2024 году в мире вырастут объемы дезинформации и глубоких фальсификаций, поскольку искусственный интеллект упрощает эти процессы. Инструменты для фальсификаций теперь можно просто получить в интернете и становится все труднее обнаружить, что видео, фотография или фрагмент текста были подделаны. Холл считает, что предстоящий глобальный саммит по ИИ, который состоится в Великобритании, должен сосредоточиться на дипфейках (дипфейк - реалистичная подмена фото-, аудио- и видеоматериалов). Она призвала собрать группу специалистов, которая сможет создать технологию для обнаружения подделок.

Макрон попробует привлечь Эр-Рияд к поддержке Украины

Президент Франции Эммануэль Макрон 16 июня примет наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда ибн Салмана в Париже и попытается подтолкнуть фактического лидера богатого нефтью королевства к поддержке Украины, сообщает France 24. Встреча состоится менее чем через год после последнего визита принца в Елисейский дворец и подчеркивает теплые отношения между Парижем и Эр-Риядом.

Представитель президента Франции, попросивший не называть его имени, заявил телеканалу, что Париж хочет, чтобы принц «понял масштабы украинского конфликта» и «помог ЕС ускорить его окончательный исход и победу Украины». По словам источника, Макрон собирается рассказать принцу, как Саудовская Аравия может оказывать влияние на Россию. Однако Саудовская Аравия сохраняет осторожную позицию на протяжении всего украинского кризиса, не осуждая Россию, подчеркивает France 24.

Французское СМИ о некомпетентности украинских танкистов

Большие потери западной техники ВСУ, зафиксированные в конце прошлой недели, могут говорить о некомпетентности и неопытности украинских танкистов, которые, «безусловно, хорошо оснащены и обучены, но не закалены», пишет Ouest-France. Ранее западная техника, включая танк Leopard 2A6, была брошена украинскими солдатами возле села Малая Токмачка. Также аналитики заявляют о 16 Bradley, потерянных ВСУ.

Операции по прорыву линии обороны ВСУ проводили «явно без достаточной поддержки с воздуха и малой артиллерии». Ouest-France отмечает, что повлияла на потери и «подготовка русских, выстроивших прочную линию обороны, существенным элементом которой являются минные поля». Уже неделю нет недостатка в видео с подбитыми минами танками, отмечает портал.

«Холодная война России и Запада ведет к ядерной катастрофе»

Обозреватель South China Morning Post Джонатан Пауэр считает, что новая холодная война России и Запада может привести мир к ядерной катастрофе. Автор напомнил, что Россия не раз шла навстречу США. Москва поддержала Вашингтон в Афганистане и разрешила перевозить по своим железным дорогам снабжение для американских войск, президент России Владимир Путин был первым международным лидером, позвонившим главе США Джорджу Бушу-младшему после терактов 11 сентября, более того, Путин рассматривал возможность вступления России в НАТО.