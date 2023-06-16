В Венгрии начался скандал из-за украинских военнопленных

Передачей 11 украинских военнопленных из России в Венгрию занимался вице-премьер страны по церковным делам Жолт Шемьен. Об этом сообщает «Радио Свобода» (внесено Минюстом в реестр иноагентов) со ссылкой на неназванных чиновников венгерского правительства.

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Об инициативе Шемьена не знали ни Министерство иностранных дел, ни премьер-министр страны. Один из собеседников издания заявил, что в правительстве есть «серьезное возмущение по поводу этой акции», которая ухудшает и так не очень хорошие отношения Будапешта и Киева.

По информации издания, Шемьен вел переговоры с представителем Русской православной церкви митрополитом Будапештским и Венгерским Иларионом (Алфеевым).

Где именно сейчас находятся военнопленные, изданию не известно.

Ранее в РПЦ сообщили, что передали Венгрии группу из 11 украинских военнопленных жителей Закарпатья. Отмечалось, что акция была обусловлена побуждениями христианского человеколюбия.