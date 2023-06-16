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В Венгрии начался скандал из-за украинских военнопленных

Передачей 11 украинских военнопленных из России в Венгрию занимался вице-премьер страны по церковным делам Жолт Шемьен. Об этом сообщает «Радио Свобода» (внесено Минюстом в реестр иноагентов) со ссылкой на неназванных чиновников венгерского правительства.

В Венгрии начался скандал из-за украинских военнопленных
© Lenta.ru

Об инициативе Шемьена не знали ни Министерство иностранных дел, ни премьер-министр страны. Один из собеседников издания заявил, что в правительстве есть «серьезное возмущение по поводу этой акции», которая ухудшает и так не очень хорошие отношения Будапешта и Киева.

По информации издания, Шемьен вел переговоры с представителем Русской православной церкви митрополитом Будапештским и Венгерским Иларионом (Алфеевым).

Где именно сейчас находятся военнопленные, изданию не известно.

Ранее в РПЦ сообщили, что передали Венгрии группу из 11 украинских военнопленных жителей Закарпатья. Отмечалось, что акция была обусловлена побуждениями христианского человеколюбия.

На следующий день после появления этой новости на Украине вызвали представителя венгерского дипломатического ведомства для «предметного разговора». В Киеве заявили, что не знали о переговорах по поводу украинских граждан.

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