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Воздушная тревога объявлена в Киеве во время визита президента ЮАР

Сирены воздушной тревоги прозвучали в Киеве во время визита делегации с президентом ЮАР Сирилом Рамафосов, который прибыл для обсуждения со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским африканского мирного плана. Об этом пишет РИА Новости.

Воздушная тревога объявлена в Киеве во время визита президента ЮАР
© globallookpress.com

Также воздушная тревога была объявлена в Черкасской, Винницкой, Кировоградской, Николаевской и Днепропетровской областях Украины, следует из данных онлайн-карты на сайте Министерства цифровой трансформации страны.

По данным онлайн-карты, сигнал тревоги в Киевской области прозвучал в 11.06 по местному времени (совпадает с Москвой).

В Киеве и Киевской области слышны взрывы, работает система противовоздушной обороны, со ссылкой на украинские СМИ пишет ТАСС.

«Воздушные силы подтвердили угрозу применения баллистических ракет по Украине. В зоне риска - центр, запад и восток», - отмечает украинское издание «Страна.ua».

Президент ЮАР Сирил Рамафоса ранее сообщил, что Россия и Украина согласились принять африканскую делегацию, которая займется поиском мирного решения конфликта. Сегодня он прибыл в Киев.

В делегацию входят представители Египта, Замбии, Республики Конго, Сенегала, Уганды и ЮАР. Рамафоса подчеркивал, что Африка обеспокоена украинским кризисом, так как он напрямую влияет на страны регионы, вызывая рост цен на продукты и топливо.

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