Венгрия усилила оборону страны из-за непредсказуемой ситуации на Украине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан рассказал, что дал конкретные поручения военным для усиления безопасности страны в связи с обострением боевой обстановки на Украине. Его слова приводит РИА Новости.

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Он рассказал, что военная ситуация на Украине становится все более серьезной и непредсказуемой. Из-за этого 8 июня собрался совет обороны, на котором Орбан поручил министру обороны, командующему армией и министру внутренних дел укрепить обороноспособность Венгрии.

«Думаю, что мы сделали все, что можно, в интересах безопасности страны», — резюмировал он.

Ранее глава венгерского МИД Петер Сийярто признал, что военный конфликт на Украине продлится еще долгое время.