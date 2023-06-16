В Германии стараются игнорировать правду о взрывах на «Северных потоках», заявил в беседе с изданием «АиФ» на ПМЭФ заместитель председателя партии «Альтернатива для Германии» в Саксонии-Анхальт Ханс-Томас Тилльшнайдер.

По его словам, сегодня уже весьма трудно не признать, что во всей этой истории все же имеется американский след. Изначально об это заявил сам американский лидер Джо Байден. После этого звучало мнение журналиста из США Сеймура Хёрша.