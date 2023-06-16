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Тилльшнайдер: в ФРГ игнорируют правду о взрывах на «СП»

В Германии стараются игнорировать правду о взрывах на «Северных потоках», заявил в беседе с изданием «АиФ» на ПМЭФ заместитель председателя партии «Альтернатива для Германии» в Саксонии-Анхальт Ханс-Томас Тилльшнайдер.

По его словам, сегодня уже весьма трудно не признать, что во всей этой истории все же имеется американский след. Изначально об это заявил сам американский лидер Джо Байден. После этого звучало мнение журналиста из США Сеймура Хёрша.

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«Но сейчас для Германии тема взрыва на «Северных потоках» – это такой слон в комнате, которого никто не замечает. Эта тема покрыта пеленой молчания, никто, к сожалению, не хочет говорить об очевидных вещах», – заявил Тилльшнайдер.

Напомним, что диверсия на газопроводах «Северные потоки» произошла осенью 2022 года.

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