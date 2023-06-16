Euronews: потеря российских туристов стала ударом для Европы

Телеканал Euronews рассказал, что некоторые страны Европы особенно сильно пострадали от исчезновения российских туристов. В некоторых случаях бизнесу приходится закрываться, так как заменить путешественников из РФ с помощью внутреннего туризма не выходит.

По данным Schengen Visa Info, в 2022 году российских туристов в Европе было на 90 процентов меньше, чем за год до этого. Euronews отмечает, что в 2023-м ситуация вряд ли сильно изменится.

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В то время как самые богатые россияне продолжают посещать ЕС, российских туристов среднего класса тут почти нет из-за растущих логистических трудностей и затрат.

Euronews подчеркивает, что Латвия долгое время была магнитом для российских путешественников благодаря своему расположению и историческим связям с СССР. Энергичная туристическая индустрия крошечного прибалтийского государства пострадала от пандемии, как и многие другие, но потеря туристов из России стала настоящим ударом.

«Россия была важным рынком сбыта. Конечно, нам ее не хватает», - заявил гендиректор Baltic Travel Group Владислав Корягин.

В то же время он назвал решение прекратить выдачу виз российским туристам правильным. Он подчеркнул, что Латвия не может принимать россиян, пока на Украине идут боевые действия.

До начала украинского кризиса каждый год около 1,2 миллиона российских туристов пересекали границу с Финляндией на автобусах или машинах. Большинство из них тратили деньги в местных супермаркетах - в среднем 170 евро в день (около 15,5 тысячи рублей по курсу июня 2023 года).

Мирка Рахман, директор по туризму приграничной Лаппеенранты, рассказала, что некоторым супермаркетам пришлось закрыться. Теперь в Лаппеенранту стремятся привлечь финских туристов из других регионов, а также туристов из Германии, Италии и стран Бенилюкса, граждане которых тратят в день гораздо больше, чем россияне, подчеркнула Рахман.

«Тенденции изменились. Здесь никто не рассчитывает на возвращение русских», - сказала она.

Испанию в 2019 году посетило около 1,3 миллиона российских путешественников, что составило 1,3 процента от общего числа туристов. Отсутствие россиян ощущается, особенно в районах, которые больше зависели от них, к примеру, в Коста-Дораде, где россияне составляли от десяти до 15 процентов от всех туристов.

Альберт Саве, президент Ассоциации отелей Коста-Дорады в Каталонии, рассказал, что россиян отличал высокий уровень потребления предметов роскоши, это поддерживало специализированный местный бизнес.

«[Русские] действительно тратились, потому что они приезжали издалека… Они ездили на много экскурсий… [и] покупали местные продукты, вино, масло, колбасу и одежду. Их поведение отличалось от подхода британцев, которые приезжают за солнцем», - рассказал он.

Страдает без российских туристов и Чехия - средний чешский турист тратит около 700 крон (30 евро) в день, а гости из РФ тратили более 3500 крон (150 евро), отметил директор CzechTourism Ян Хергет.

В сентябре 2022 года ЕС приостановил упрощенный визовый режим с Россией. После этого консульский сбор при оформлении шенгенских виз вырос с 35 до 80 евро, увеличилось число требуемых от россиян документов, сроки оформления и выдачи виз.

В МИД РФ заявляли, что ЕС стал редко выдавать россиянам многократные визы, а некоторые из стран Евросоюза установили «заведомо невыполнимые условия» для получения виз.