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Байден раскритиковал репортера за «тупой вопрос» о коррупции

Президент США Джо Байден раскритиковал репортера, который попросил его прокомментировать обвинения в коррупции, выдвинутые республиканцами, назвав это «глупым вопросом». Об этом сообщает The Hill.

Байден раскритиковал репортера за «тупой вопрос» о коррупции
© globallookpress.com

«Почему в досье ФБР вы упоминались как «большой парень» украинским осведомителем?» - поинтересовался репортер New York Post в конце мероприятия, в котором участвовал Байден.

«Почему ты задал такой тупой вопрос?» - ответил Байден.

Репортер ссылался на данные ФБР, которые республиканцы из Палаты представителей попытались использовать, чтобы представить семью Байдена частью коррупционной схемы, связанной с украинским олигархом. Несколько американских консервативных СМИ сообщили, что запись содержит информацию о том, что олигарх, участвовавший в предполагаемой схеме, назвал Байдена «большим парнем» во время разговора.

Сам Байден назвал обвинения в коррупции ложными.

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