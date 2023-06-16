Байден раскритиковал репортера за «тупой вопрос» о коррупции

Президент США Джо Байден раскритиковал репортера, который попросил его прокомментировать обвинения в коррупции, выдвинутые республиканцами, назвав это «глупым вопросом». Об этом сообщает The Hill.

«Почему в досье ФБР вы упоминались как «большой парень» украинским осведомителем?» - поинтересовался репортер New York Post в конце мероприятия, в котором участвовал Байден.

Репортер ссылался на данные ФБР, которые республиканцы из Палаты представителей попытались использовать, чтобы представить семью Байдена частью коррупционной схемы, связанной с украинским олигархом. Несколько американских консервативных СМИ сообщили, что запись содержит информацию о том, что олигарх, участвовавший в предполагаемой схеме, назвал Байдена «большим парнем» во время разговора.