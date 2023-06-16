Африканская мирная миссия побывает в Польше перед визитом в Россию

Африканские политики, которые посетят Россию в рамках мирной инициативы, сначала отправятся из Киева в Польшу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на основателя «Браззавильского фонда», инициатора миссии Жана-Ива Оливье.

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По его словам, сначала члены миссии отправятся из Киева в Польшу на поезде, а затем из Польши на двух спецрейсах вылетят в Санкт-Петербург, где встретятся с президентом России Владимиром Путиным.

Президент ЮАР Сирил Рамафоса ранее сообщил, что Россия и Украина согласились принять африканскую делегацию, которая займется поиском мирного решения конфликта.

В делегацию войдут представители Египта, Замбии, Республики Конго, Сенегала, Уганды и ЮАР. Рамафоса подчеркивал, что Африка обеспокоена украинским кризисом, так как он напрямую влияет на страны регионы, вызывая рост цен на продукты и топливо.