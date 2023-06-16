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Россия сомневается, что в ЕС ведут расследования по «Северным потокам»

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Россия усомнилась в том, что Дания, Германия и Швеция расследуют теракт на «Северных потоках». Такое заявление сделал первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский, пишет ТАСС со ссылкой на его Telegram-канал.

Он подчеркнул, что Москве все еще не предоставили никакой информации о ходе или результатах расследования ФРГ, Швеции и Дании, а это недопустимо. Полянский также подчеркнул, что Россия не поддерживает версии о причастности к теракту неких «самоорганизованных украинцев», так как совершить подобное можно было только при прямой государственной поддержке.

Атомная подлодка с ракетами ВМС США впервые за шесть лет прибыла в Южную Корею

Атомная подводная лодка с управляемыми ракетами ВМС США прибыла в Южную Корею впервые с октября 2017 года. Об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на Министерство национальной обороны Республики Корея, пишет ТАСС.

Речь идет о подводной лодке USS Michigan класса Ohio. Субмарина может быть оснащена крылатыми ракетами Tomahawk. В апреле президенты Республики Корея и США Юн Сок Ёль и Джо Байден договорились увеличить частоту появления американских стратегических средств с целью сдерживания КНДР. Визит подлодки США в Южную Корею — часть этой стратегии.

Бойцы ВСУ попали в засаду российских войск под Новобахмутовкой

Российским военнослужащим удалось взять в плен 17 украинских солдат, которые попали в засаду при попытке контрнаступления под Новобахмутовкой. Об этом сообщил представитель силовых ведомств Донецкой Народной Республики (ДНР) в беседе с агентством ТАСС.

Он рассказал, что пленники оказались военнослужащими 28-й отдельной механизированной бригады ВСУ, которых отправили в атаку без должной поддержки артиллерии. В ходе наступления многие украинские солдаты погибли по этой причине.

В США из-за торнадо 3 человека погибли, до 100 пострадали

Из-за торнадо в Перритоне в штате Техас три человека погибли, от 75 до 100 пострадали. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на местное отделение телеканала ABC.

Местные власти доложили, что торнадо также разрушило дома-трейлеры и вышки телекоммуникаций, в регионе зафиксированы перебои с электричеством.

В России разработали устройство для ремонта трещин в космических аппаратах

В России изобрели прибор, который сможет закрепляться на внешней поверхности поврежденных космических аппаратов и устранять в них трещины. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на документы в базе данных Роспатента.