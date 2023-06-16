Американское паломничество: вслед за Маском в Китай едет Билл Гейтс, а за ним  Энтони Блинкен

Билла Гейтса в Китае может принять Си Цзиньпин. Как утверждают западные СМИ, для китайского лидера это станет первой встречей с западным бизнесменом со времен пандемии.

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Основатель Microsoft и пятый миллиардер мира по версии Bloomberg едет прорубать windows в Азию — или хотя бы не дать этим окнам закрыться окончательно. 67-летний Билл Гейтс сообщил о своем прилете в Пекин в среду, за день до 70-летнего юбилея председателя КНР Си Цзиньпина, и, по данным Reuters, китайский лидер примет титана американского бизнеса лично. По словам источников издания, запланированная встреча может пройти в пятницу, причем, возможно, даже в формате тет-а-тет. О чем говорить председателю с предпринимателем? Рассуждает IT-обозреватель «Российской газеты», автор телеграм-канала «Токсичная цифра» Олег Капранов:

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Олег Капранов, IT-обозреватель «Российской газеты», автор телеграм-канала «Токсичная цифра»: «У них есть официальная повестка, которую, собственно, он уже объявлял: там вопросы здравоохранения, экологии и чего-то такого. И я думаю, что это те вещи, которые он действительно будет обсуждать. Он еще и выступает своего рода амбассадором. В последние несколько месяцев отношения США и Китая довольно сложные, и поэтому Билл Гейтс едет в качестве такого вот, если угодно, Романа Абрамовича, если вы понимаете, о чем я. Китайские фабрики — это огромный сборочный цех для огромного числа американских компаний, и от которых американские компании зависят. А есть обратная история, соответственно, с американским рынком для китайских компаний, и это огромное число заинтересованных корпораций, бизнесменов, которым нужно, чтобы ушла турбулентность из отношений или, по крайней мере, вернулась на какой-то уровень. Думаю, что основной «пойнт» визита Билла Гейтса связан именно с этим, то есть нужно выстроить нормальную коммуникацию, которая в последние месяцы и даже годы в силу «мегафонной» политики опустилась на довольно низкий уровень».

Повестку своего визита в Китай — «глобальное здравоохранение и развитие» — Гейтс анонсировал (ссылка ведет на заблокированный в России ресурс) в соцсетях. Формально миллиардер давно оставил позиции в Microsoft (в нулевых он возглавлял компанию, а в 2010-х состоял в совете директоров) и теперь остается исключительно филантропом. Тем не менее, если сообщения о личной встрече с Си верны, это подчеркивает статус Гейтса. К примеру, недавно посетивший Китай Илон Маск беседовал там только с вице-премьером Дин Сюэсяном. О паломничестве западного бизнеса говорит директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов:

Алексей Маслов, директор Института стран Азии и Африки МГУ: «Обращу внимание, что вообще в Китай сейчас потянулись очень многие специалисты и руководители IT-сектора, причем люди, которые, безусловно, сделали себе имя и капиталы на именно высоких технологиях. Уже Илон Маск побывал в Китае, теперь очередь за Биллом Гейтсом. Дело в том, что, с одной стороны, США проводят политику отзыва или мягкого блокирования любых технологических проектов с Китаем, чтобы не давать Китаю передовых технологий, не напитывать его этим. И, безусловно, эта новость — удар по Китаю. Но есть и другая сторона вопроса. Заключается она в том, что Китай в своих лабораториях давал возможность проводить исследования по значительно более дешевым ценам, чем это проводится, например, сейчас на территории США. Плюс к тому же Китай — колоссальный рынок, причем не только высоких технологий, но, например, и биофарма, которым активно занимается в том числе и Билл Гейтс. Новые медисследования, новые исследования генной инженерии — это все сейчас лежит в интересах Билла Гейтса. То есть, в общем, мне кажется, что сейчас очень многие бизнесмены ведут свою политику в отношении Китая, не совсем совпадающую с мнением американского правительства».