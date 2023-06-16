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Токаев освободил Ахметова от должности главы Восточно-Казахстанской области

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев освободил Даниала Ахметова от должности акима (главы администрации) Восточно-Казахстанской области республики. Об этом сообщила пресс-служба лидера страны.

Токаев освободил Ахметова от должности главы Восточно-Казахстанской области
© ТАСС

"Указом главы государства Ахметов Даниал Кенжетаевич освобожден от должности акима Восточно-Казахстанской области", - говорится в сообщении.

69-летний Даниал Ахметов занимал должность руководителя администрации Восточно-Казахстанской области с 2014 года. В разные годы работал министром по энергетике и инфраструктуре - членом коллегии Евразийской экономической комиссии, министром обороны, премьер-министром Казахстана.

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