Токаев освободил Ахметова от должности главы Восточно-Казахстанской области

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев освободил Даниала Ахметова от должности акима (главы администрации) Восточно-Казахстанской области республики. Об этом сообщила пресс-служба лидера страны.

"Указом главы государства Ахметов Даниал Кенжетаевич освобожден от должности акима Восточно-Казахстанской области", - говорится в сообщении.

69-летний Даниал Ахметов занимал должность руководителя администрации Восточно-Казахстанской области с 2014 года. В разные годы работал министром по энергетике и инфраструктуре - членом коллегии Евразийской экономической комиссии, министром обороны, премьер-министром Казахстана.