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Киссинджер заявил, что отношения РФ и Европы должны строиться на договоренностях

Отношения между Россией и Европой должны в будущем строиться на определенных договоренностях и консенсусе, по итогам нынешнего конфликта на Украине такой результат возможен. Такое мнение высказал экс-госсекретарь США Генри Киссинджер в интервью агентству Bloomberg, опубликованном в четверг.

Киссинджер заявил, что отношения РФ и Европы должны строиться на договоренностях
© ТАСС

"Я бы хотел, чтобы Россия признала, что ее отношения с Европой основываются на определенных договоренностях и некоем консенсусе. Я считаю, что эта война, если она будет закончена правильно, сделает такой результат возможным", - сказал он.

По словам Киссинджера, "все более важно", чтобы стороны конфликта на Украине начали думать, как закончить его дипломатическим путем. При этом, отметил он, не следует допускать варианта "ослабления России до состояния недовольной беспомощности", потому что это приведет к новой напряженности.

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