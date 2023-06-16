Глава МИД Японии примет участие в конференции по восстановлению Украины в Лондоне

Глава МИД Японии Ёсимаса Хаяси на следующей неделе посетит Великобританию и примет участие в конференции по восстановлению Украины, которая пройдет в Лондоне. Об этом он сообщил в пятницу на пресс-конференции в Токио.

"В ходе поездки в Лондон я приму участие в конференции по восстановлению Украины. которая проводится при содействии британского и украинского правительств. Конференция призвана продвинуть участие частного сектора в процессе восстановления Украины. Япония продолжит оказывать свойственную ей поддержку Украине", - сказал министр.

Конференция по восстановлению Украины пройдет в Лондоне 21-22 июня. Великобритания наряду с западными странами пригласила на нее представителей стран Африки, Ближнего Востока, Южной Америки и Азии.

Правительство Японии к настоящему времени предоставило Украине гуманитарной, продовольственной, финансовой и прочих видов помощи на общую сумму $7,6 млрд.

В конце апреля Токио передал Киеву четыре японские установки ALIS, позволяющие с высокой степенью точности находить мины. Они будут использованы для тренировок специалистов Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. Украинские эксперты в начале 2023 года уже прошли первый этап обучения по разминированию в Японии и Камбодже, в июле дополнительные тренировки должны пройти в Польше.