Беженцы из Украины, проживающие в Британии, пожаловались, что местные учителя заставляют их детей изучать русский язык. Об этом написал обозреватель Daily Mail Ник Крэйвен, передает РИА Новости.

Как говорится в статье, украинцы узнали, что в начальных школах Великобритании дети изучают русский язык в рамках языкового проекта. Эта новость их не обрадовала.

«В мире так много языков, и они выбирают русский прямо сейчас?» — задалась вопросом одна из матерей в беседе с газетой. Она считает, что с таким количеством украинских детей в стране это как минимум «бестактно».

Другая украинка пожаловалась и на другие аспекты обучения в британской школе.

«Мой ребенок пришел домой и сказал мне, что они узнали, что существует сто полов», — рассказала она. Украинка призналась, что этот разговор ее очень удивил.

В одной из местных начальных школ сообщили, что в стенах их учреждения учатся дети из разных стран. Одна из основных целей образовательного процесса — дать ученикам почувствовать себя в равной степени значимыми.