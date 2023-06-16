Зеленский не верит в способность Трампа остановить конфликт на Украине
Владимир Зеленский считает, что экс-президент США Дональд Трамп не сможет выполнить свое обещание в случае возвращения в Белый дом и остановить боевые действия на Украине за 24 часа. Об этом он сообщил в интервью телекомпании NBC, передает РИА Новости.
Издание напоминает, что Трамп неоднократно выражал уверенность в своей способности прекратить конфликт на Украине. На митингах он повторяет, что после своего избрания в 2024 году он немедленно созвонится с лидерами Украины и России, чтобы договориться о заключении мира.
«Почему он не сделал это раньше? Он был президентом, когда здесь шла война», — заявил Зеленский. Предполагается, что он имел в виду боевые действия в Донбассе, которые продолжались с 2014 года.
«Я думаю, он не мог сделать этого», — сказал он, добавив, что в сегодня в мире нет человека, который смог бы так просто договориться с Владимиром Путиным о прекращении войны.
Лидер Украины признал, что политики Вашингтона, которые призывают сократить военную помощь Киеву, представляют «большой риск», однако он верит, что этого все же не произойдет. Владимир Зеленский считает, что армия России в случае своей победы не остановится на Украине и двинется дальше в Европу, втягивая НАТО и США в войну.