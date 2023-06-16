Зеленский не верит в способность Трампа остановить конфликт на Украине

Владимир Зеленский считает, что экс-президент США Дональд Трамп не сможет выполнить свое обещание в случае возвращения в Белый дом и остановить боевые действия на Украине за 24 часа. Об этом он сообщил в интервью телекомпании NBC, передает РИА Новости.

Издание напоминает, что Трамп неоднократно выражал уверенность в своей способности прекратить конфликт на Украине. На митингах он повторяет, что после своего избрания в 2024 году он немедленно созвонится с лидерами Украины и России, чтобы договориться о заключении мира.

«Почему он не сделал это раньше? Он был президентом, когда здесь шла война», — заявил Зеленский. Предполагается, что он имел в виду боевые действия в Донбассе, которые продолжались с 2014 года.

«Я думаю, он не мог сделать этого», — сказал он, добавив, что в сегодня в мире нет человека, который смог бы так просто договориться с Владимиром Путиным о прекращении войны.