В Польше сообщили об обстреле пограничников со стороны Белоруссии

Польские пограничники подверглись обстрелу со стороны Белоруссии. Об этом в эфире радио RMF24 сообщил полковник Аркадиуш Тывонюк.

По его словам, пострадал автомобиль погранслужбы Польши: запущенный с высокой скоростью снаряд пробил боковое окно машины, по чистой случайности не задев людей в салоне. Кто и из чего стрелял в офицеров — неизвестно, но спикер предположил, что речь идет о пневматическом оружии.