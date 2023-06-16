В Польше сообщили об обстреле пограничников со стороны Белоруссии
Польские пограничники подверглись обстрелу со стороны Белоруссии. Об этом в эфире радио RMF24 сообщил полковник Аркадиуш Тывонюк.
По его словам, пострадал автомобиль погранслужбы Польши: запущенный с высокой скоростью снаряд пробил боковое окно машины, по чистой случайности не задев людей в салоне. Кто и из чего стрелял в офицеров — неизвестно, но спикер предположил, что речь идет о пневматическом оружии.
Также Тывонюк допустил, что виновниками инцидента являются мигранты, размещенные у польской границы. По его словам, из лагеря беженцев почти каждый день в сторону польских патрулей летят камни.
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