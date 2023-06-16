$83.96-0.3690.97-0.10

В США не видят масштабной поддержки Китаем ВС России

Первый заместитель министра финансов США Адевале Адейемо заявил, что в Вашингтоне не фиксируют масштабной материальной поддержки Китаем Вооруженных сил России. При этом чиновник, выступая в Центре за новую американскую безопасность, сослался на имеющиеся у США данные, сообщает ТАСС.

В США не видят масштабной поддержки Китаем ВС России
© ТАСС

"Думаю, в плане того, что мне показывают [имеющиеся у администрации США] данные, мы до сегодняшнего дня не видели, чтобы Китай предоставлял масштабную материальную поддержку Вооруженным силам России", — подчеркнул Адейемо.

По его словам, Пекин пока действует так, как действовал бы любой другой в сложившейся экономической ситуации.

"Китай во многом приобретал товары у России сравнительно задешево, чтобы гарантировать, что у него есть доступ к дешевой нефти", — сказал первый замминистра.

Он считает, что Китаю нужны энергоресурсы для удовлетворения потребностей населения, поэтому страна использовала введенный Западом потолок цен на российскую нефть.

Ранее сообщалось, что в настоящее время администрация США не планирует изменять потолок цен на российскую нефть, установленный на уровне $60 долларов за баррель. Об этом рассказал представитель американского минфина. При этом Адевале Адейемо говорил, что Штаты не фиксируют «широко распространенных признаков уклонения» от соблюдения лимита цен на нефть из РФ.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесВоенные новостиИгрыТесты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеКрасотаМодаДетиДом и сад
Кино
ФильмыТВСериалыАктеры
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМеста
Доктор
НовостиБолезни и лекарстваНаукаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияСонникЗодиакИменаНумерологияВосточный гороскопЛунный календарьГаданияДизайн человекаКалендарь МайяРетроградный МеркурийВангаАстрошколаПредсказанияНародные приметыТестыЧихалкаЗаговоры на новый год2022 годПриметы на новый годЧесалка2023 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытОтдых за границейЛайфхакиПутеводителиПутеводители