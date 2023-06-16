В США не видят масштабной поддержки Китаем ВС России

Первый заместитель министра финансов США Адевале Адейемо заявил, что в Вашингтоне не фиксируют масштабной материальной поддержки Китаем Вооруженных сил России. При этом чиновник, выступая в Центре за новую американскую безопасность, сослался на имеющиеся у США данные, сообщает ТАСС.

"Думаю, в плане того, что мне показывают [имеющиеся у администрации США] данные, мы до сегодняшнего дня не видели, чтобы Китай предоставлял масштабную материальную поддержку Вооруженным силам России", — подчеркнул Адейемо.

По его словам, Пекин пока действует так, как действовал бы любой другой в сложившейся экономической ситуации.

"Китай во многом приобретал товары у России сравнительно задешево, чтобы гарантировать, что у него есть доступ к дешевой нефти", — сказал первый замминистра.

Он считает, что Китаю нужны энергоресурсы для удовлетворения потребностей населения, поэтому страна использовала введенный Западом потолок цен на российскую нефть.