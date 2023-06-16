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Колонну МАГАТЭ остановила стрельба по пути на Украину

Колонне с сотрудниками Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) пришлось остановиться из-за стрельбы при возвращении на Украину. Об этом Reuters заявил представитель агентства.

Колонну МАГАТЭ остановила стрельба по пути на Украину
© РИА Новости

По его словам, конвой остановился, в течение нескольких минут была отчетливо слышна стрельба. «Но непосредственной опасности не было. Агентство не располагает другой информацией об инциденте», — сказал представитель МАГАТЭ.

Ранее сообщалось, что диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) Вооруженных сил Украины (ВСУ) попыталась прорваться в село Каменское в Запорожской области под прикрытием колонны МАГАТЭ. В результате завязавшегося боя ДРГ потеряла не менее десяти бойцов и была отброшена.

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси посетил Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС) 15 июня. Поездка связана с оценкой текущей ситуации на станции после разрушения Каховской гидроэлектростанции (ГЭС).

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