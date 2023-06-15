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В офисе Зеленского задумались о снятии Кличко с поста мэра

Офис президента Украины Владимира Зеленского провел несколько совещаний по вопросу снятия мэра Киева Виталия Кличко от занимаемой должности. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua» в Telegram.

В офисе Зеленского задумались о снятии Кличко с поста мэра
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По словам источника издания, в понедельник, 12 июня, прошло заседание Ставки верховного главнокомандующего. На нем обсуждался вопрос состоянии убежищ в Киеве. Кроме того, Зеленский пообещал объявить в пятницу, 16 июня, проекты решений «по тем, кто ответственен, и по обеспечению надлежащего уровня защиты для людей», добавил собеседник.

Ранее сообщалось, что на Украине обострился конфликт между президентом Владимиром Зеленским и мэром столицы Виталием Кличко. Причиной их ссоры послужило состояние бомбоубежищ — выяснилось, что половина из них в Киеве закрыты или заняты посторонними организациями.

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