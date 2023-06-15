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Reuters раскрыл содержание «мирного плана» Африки по Украине

Лидеры стран Африки, планирующие в ближайшие дни посетить Москву и Киев, намерены предложить ряд «мер по укреплению доверия». Об этом сообщает Reuters со ссылкой на проект плана.

Reuters узнал содержание «мирного плана» Африки по Украине
© РИА Новости

В частности, по данным агентства, в число «мер по укреплению доверия» могут войти вывод войск России с территории Украины, отказ от размещения в Белоруссии ядерного оружия, приостановку ордера Международного уголовного суда на арест президента РФ Владимира Путина и смягчение антироссийских санкций. Кроме того, «мирный план» включает безусловное выполнение зерновой сделки.

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«Вышеупомянутые меры должны быть направлены на содействие созданию условий, способствующих прекращению огня, а также позволить сторонам укрепить доверие и рассмотреть вопрос о разработке своих стратегий восстановления мира», — говорится в документе.

В дальнейшем данные меры могут привести к соглашению о прекращении конфликта, которое должно сопровождаться переговорами между Россией и Западом. В пятницу, 16 июня, лидеры ЮАР, Египта, Сенегала, Замбии, Уганды и Республики Конго посетят Киев ради встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. На следующий день они направятся в Москву, чтобы провести переговоры с Путиным.

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