Reuters узнал содержание «мирного плана» Африки по Украине

Лидеры стран Африки, планирующие в ближайшие дни посетить Москву и Киев, намерены предложить ряд «мер по укреплению доверия». Об этом сообщает Reuters со ссылкой на проект плана.

В частности, по данным агентства, в число «мер по укреплению доверия» могут войти вывод войск России с территории Украины, отказ от размещения в Белоруссии ядерного оружия, приостановку ордера Международного уголовного суда на арест президента РФ Владимира Путина и смягчение антироссийских санкций. Кроме того, «мирный план» включает безусловное выполнение зерновой сделки.

«Вышеупомянутые меры должны быть направлены на содействие созданию условий, способствующих прекращению огня, а также позволить сторонам укрепить доверие и рассмотреть вопрос о разработке своих стратегий восстановления мира», — говорится в документе.