Кнайсль предсказала миграцию европейцев в Россию

«Если мы посмотрим на текущую ситуацию на общественном уровне, в Австрии и Германии растет доля населения, которое больше не согласно с тем, как работает общее образование, как их жизнь управляется разного рода меньшинствами. И вы увидите рост количества людей, которые захотят эмигрировать в Россию по этой причине», — отметила Кнайсль, выступая на 26-м Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), который еще 14 июня стартовал в Санкт-Петербурге.