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Кнайсль предсказала миграцию европейцев в Россию

Количество жителей Европы, желающих переехать в Россию, будет расти, считает бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль, передает ТАСС. По ее словам, это касается тех европейцев, которым чужды современные ценности западных государств.

Кнайсль предсказала миграцию европейцев в Россию
© РИА Новости

«Если мы посмотрим на текущую ситуацию на общественном уровне, в Австрии и Германии растет доля населения, которое больше не согласно с тем, как работает общее образование, как их жизнь управляется разного рода меньшинствами. И вы увидите рост количества людей, которые захотят эмигрировать в Россию по этой причине», — отметила Кнайсль, выступая на 26-м Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), который еще 14 июня стартовал в Санкт-Петербурге.

Она также добавила, что увеличение числа желающих переехать среди немцев и австрийцев — лишь начало. Кнайсль подчеркнула, что российская сторона может стать настоящим «центром миграции» для жителей Европы с подобными взглядами в отношении Запада.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Европа выбрала путь войны с Россией, и если это так, то Москва должна достичь своих целей.

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