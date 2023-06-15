Король Норвегии упал на колени перед датской королевой

Король Норвегии Харальд V споткнулся и упал во время встречи с королевой Дании Маргрете II. Об этом сообщает таблоид Daily Mail.

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15 июня норвежский король Харальд V и его супруга Соня прибыли с официальным двухдневным визитом в Данию. Чета приплыла к набережной Нордре Толдбод в Копенгагене на королевском корабле, откуда отправилась во дворец Амалиенборг на аудиенцию с местной правительницей Маргрете II.

86-летний Харальд V споткнулся, ступая по выстланной красной ковровой дорожке, и упал на колени перед 83-летней Маргрете II. Подняться самостоятельно он не смог. Встать ему помогли сотрудники дворца.

Несмотря на неприятный инцидент, Харальд V продолжал улыбаться и тепло поприветствовал Маргрете II поцелуем в щеку.

Норвежский король уже несколько лет передвигается с помощью костылей.

В прошлом месяце монарха госпитализировали с инфекцией второй раз за последние полгода. Спустя девять дней его выписали из больницы, чтобы он смог принять участие в праздновании Дня Конституции.