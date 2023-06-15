Президент Грузии заявила о готовности приехать на Украину

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что готова посетить с визитом Украину , если получит приглашение от Киева . Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на местные СМИ.

Зурабишвили также призналась, что не была на Украине с начала СВО. По её словам, она готова приехать сразу, как только получит приглашение. При этом Зурабишвили считает, что отсутствие приглашения не связано с личным отношением к ней украинского президента Владимира Зеленского.