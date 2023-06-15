Президент Грузии заявила о готовности приехать на Украину
Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что готова посетить с визитом Украину, если получит приглашение от Киева. Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на местные СМИ.
Зурабишвили также призналась, что не была на Украине с начала СВО. По её словам, она готова приехать сразу, как только получит приглашение. При этом Зурабишвили считает, что отсутствие приглашения не связано с личным отношением к ней украинского президента Владимира Зеленского.
«Я думаю, что это то, что мы описали как не совсем удовлетворительные отношения на этом этапе между правительственными кругами. Поэтому, в некотором смысле, я чувствую последствия этого», – объяснила она.
Президент также добавила, что может получить соответствующее приглашение во время форума «Крымская платформа», который она планирует посетить.
Саломе Зурабишвили объяснила отказ от помилования бывшего президента Саакашвили.