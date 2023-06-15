Зеленский предложил Швейцарии провести саммит по перемирию на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский предложил властям Швейцарии провести в этой стране саммит, посвященный урегулированию украинского конфликта по "формуле мира", и в то же время попросил разрешить поставки Киеву швейцарского оружия несмотря на запрет.

"Сейчас я приглашаю всех нас, господа, всех вас, Швейцария, присоединиться к подготовке глобального саммита мира и проявить свое лидерство в той части "формулы", в которой вы считаете свой национальный опыт наиболее важным для планеты и мира", - сказал Зеленский, выступая по видеосвязи на заседании парламента Швейцарии.

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Украинский президент напомнил о том, что в 2022 году он выдвинул свои предложения по урегулированию вооруженного конфликта на Украине, которые назвал "формулой мира".

"Я знаю, что у нас идет дискуссия о разрешении реэкспорта оружия для защиты Украины", - заявил Зеленский, обращаясь к швейцарским парламентариям. "Я хочу, чтобы каждый участник и участница дискуссии помнили один факт, мы просим у мира оружия, чтобы наша украинская территория снова была территорией мира", - утверждал он.

В силу своего нейтрального статуса Швейцария не экспортирует оружие на Украину и запрещает реэкспорт в зоны конфликтов вооружений швейцарского производства, проданных другим государствам. Правительство страны 10 марта подтвердило запрет на такой реэкспорт. Вместе с тем в парламенте на протяжении длительного времени ведутся дискуссии по этому вопросу. В 2022 году Швейцария не дала разрешение на реэкспорт вооружений и боеприпасов, которые она ранее поставила Германии, Дании, Испании.