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Зеленский назвал условие для начала мирных переговоров с Россией

Мирные переговоры Украины и России возможны только при условии вывода российских сил. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский после встречи с африканскими лидерами в Киеве, сообщает Reuters.

Зеленский назвал условие для начала мирных переговоров с Россией
© Газета.Ru

По мнению украинского лидера, «любые переговоры с Россией сейчас приведут к заморозке» конфликта.

Президент ЮАР Сирил Рамафоса, в свою очередь, отметил, что африканские страны готовы к дальнейшему участию в мирном урегулировании на Украине.

16 июня лидер ЮАР прибыл в Киев, чтобы обсудить с президентом Украины Владимиром Зеленским африканский мирный план. Вместе с ним на Украину прибыли лидеры Египта, Республики Конго, Сенегала, Замбии, Уганды и Коморских островов.

Стороны намерены провести переговоры с Зеленским, а затем отправиться в Россию, где 17 июня в Санкт-Петербурге они встретятся с президентом России Владимиром Путиным.

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По словам помощника президента Юрия Ушакова, Путин на встрече с лидерами африканских стран по украинскому урегулированию прежде всего будет обсуждать зерновую сделку.

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