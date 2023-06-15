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Гросси заявил о серьезной ситуации на Запорожской АЭС

На Запорожской АЭС в Энергодаре сложилась серьезная ситуация из-за разрушения Каховской ГЭС в Херсонской области. Об этом сообщил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, передает «Интерфакс».

«Ситуация серьезная, последствия есть и они реальные. Был предпринят ряд мер для стабилизации ситуации», — сказал он.

По словам Гросси, на данный момент уровень воды для охлаждения станции достаточный, что обеспечивает ее безопасную работу. Дополнительных мер не требуется, но работа по оценке ситуации продолжится, отметил гендиректор МАГАТЭ.

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Напомним, что верхняя часть Каховской ГЭС оказалась разрушена 6 июня. В результате более 30 населенных пунктов были затоплены. По факту произошедшего возбудили дело о теракте.

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