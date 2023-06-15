$83.96-0.3690.97-0.10

Губернатор Калифорнии пожаловался на критическую ситуацию с бездомными

На критическую ситуацию с бездомными в Калифорнии обратил внимание губернатор штата, 55-летний демократ Гэвин Ньюсом, передает Общественная служба новостей.

Губернатор Калифорнии пожаловался на критическую ситуацию с бездомными
© РИА Новости

По словам политика, власти штата не могут решить проблему самостоятельно.

Как сообщает Fox News, Ньюсом назвал эпидемией увеличение числа бродяг на улицах Сан-Франциско и других крупных городов. Он при этом заметил, что за четыре года работы ему не хватило ресурсов побороть проблему.

Вину Ньюсом возложил на бывшего президента США Джорджа Буша-младшего и экс-губернатора Калифорнии Арнольда Шварценеггера. Он уверен, что огромное количество бездомных-республиканцев появилось при них. Сейчас их насчитывается порядка 7 700 человек.

Газета.Ru: главные новости
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесВоенные новостиИгрыТесты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеКрасотаМодаДетиДом и сад
Кино
ФильмыТВСериалыАктеры
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМеста
Доктор
НовостиБолезни и лекарстваНаукаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияСонникЗодиакИменаНумерологияВосточный гороскопЛунный календарьГаданияДизайн человекаКалендарь МайяРетроградный МеркурийВангаАстрошколаПредсказанияНародные приметыТестыЧихалкаЗаговоры на новый год2022 годПриметы на новый годЧесалка2023 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытОтдых за границейЛайфхакиПутеводителиПутеводители