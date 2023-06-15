Губернатор Калифорнии пожаловался на критическую ситуацию с бездомными

На критическую ситуацию с бездомными в Калифорнии обратил внимание губернатор штата, 55-летний демократ Гэвин Ньюсом, передает Общественная служба новостей.

По словам политика, власти штата не могут решить проблему самостоятельно.

Как сообщает Fox News, Ньюсом назвал эпидемией увеличение числа бродяг на улицах Сан-Франциско и других крупных городов. Он при этом заметил, что за четыре года работы ему не хватило ресурсов побороть проблему.