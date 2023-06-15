В Киеве потребовали от Зеленского соблюдать права местной власти

Киевский городской совет обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому, парламенту и правительству республики с требованием соблюдения конституционных гарантий прав местной власти. Об этом в своем Виталий Кличко.

© Lenta.ru

Он заявил, что горсовет, в частности, потребовал, чтобы исполнительный орган Киевсовета возглавлял градоначальник, которому, в свою очередь, должны вернуть право назначать и увольнять глав городских районов. По его словам, в настоящее время «полномочия у одних, а ответственность только на мэре», что приводит к «разбалансировке власти и внесению хаоса в управлении столицей».

Кличко также обратил внимание на то, что право контроля за деятельностью городской администрации принадлежит только горсовету, а полномочия органов местного самоуправления «не могут быть делегированы другим властям».