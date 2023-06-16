Синдром «белой ярости»: названа причина гибели солдат в армии США

Американскую армию поразил так называемый синдром «белой ярости» – употребления наркотических препаратов. Об этом пишет «ИноСМИ» со ссылкой на The American Conservative.

По данным издания, в период с 2015 по 2022 год от передозировки наркотиков умерло 127 солдат, что в два раза больше, чем во время боевых действий в Афганистане за тот же период времени. Только в 2021 году от передозировки фентанилом скончались 27 военнослужащих, что стало самым высоким показателем за всю историю.

Так, по сведениям издания, в марте 2022 года от «коктейля» из кокаина и фентанила умер 25-летний старший сержант Кюэ Вуэ. В 2019 году от отравления фентанилом умер 23-летний Ари Макгуайр, пришедший служить в десантные войска после окончания школы парашютистов. Парень проходил лечение от наркозависимости. С этой проблемой он обращался к начальству, но никто не придавал ситуации значения.

Летом 2019 года коллеги Макгуайра обнаружили, что он снова начал употреблять наркотики. Родители парня сообщили журналистам, что он был в списке на реабилитацию в стационаре. Сержанты регулярно проверяли его состояние и комнату в казарме. На одном из медицинских осмотров Макгуайр выразил тревогу из-за отсутствия лечения. На следующий день после этого он съездил в гостиницу Wood Spring Suites, но на обратном пути в машине такси потерял сознание. Позднее он скончался в больнице.

Ранее Пентагон опроверг сведения СМИ о количестве погибших от наркотиков солдат. По сведению ведомства, их вдвое меньше, чем было озвучено. Пресс-секретарь Пентагона Джейд Фулс объяснила ошибку «статистической погрешностью».