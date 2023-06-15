Грузинских депутатов обсыпали рублями на заседании парламента

Грузинская активистка, выступающая против налаживания отношений с Россией, обсыпала депутатов правящей партии копиями рублевых купюр на заседании парламента Грузии. Об этом сообщает «Интерфакс».

Активистка развернула полотно с оскорбительными надписями и осыпала депутатов бумажками, которые оказались копиями рублей.

После этого ее вывели из зала.

Председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе рассказал, что активистка - член оппозиционной партии «Единое национальное движение». Он назвал акцию «провокацией радикальной оппозиции».

10 мая президент РФ Владимир Путин отменил запрет на перелеты из России в Грузию, действовавший с 2019 года. Позже обе страны подтвердили возобновление авиасообщения. Также был отменен визовый режим для граждан Грузии. Первый рейс из Москвы в Тбилиси грузинская оппозиция встретила протестами.

Официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано заявил, что решение Грузии возобновить полеты «вызывает опасения за ее европейский путь».

Кобахидзе после этого заявил, что Грузия наказала бы сама себя и свой народ, поддержав санкции против России. Он привел данные, согласно которым Грузия, введя санкции, получила бы 10-18 процентов экономического спада.