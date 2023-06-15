Пригласившая Путина на свадьбу глава МИД Австрии рассказала об угрозах убийством

"Есть люди, которых я даже не знаю, но которые могут быть очень добры в своих сообщениях в различных социальных сетях. И при этом есть люди, которых я знаю и которые, напротив, проявляют недружелюбие по отношению ко мне", - рассказала Кнайсль.