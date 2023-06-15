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Экс-глава МИД Австрии Кнайсль рассказала о росте числа угроз в свой адрес после начала СВО

Экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) сообщила РИА Новости, что до сих пор постоянно получает угрозы убийством, даже после того, как она эмигрировала из родной страны в июле 2022 года из-за поступающих угроз.

Пригласившая Путина на свадьбу глава МИД Австрии рассказала об угрозах убийством
© Газета.Ru

"Есть люди, которых я даже не знаю, но которые могут быть очень добры в своих сообщениях в различных социальных сетях. И при этом есть люди, которых я знаю и которые, напротив, проявляют недружелюбие по отношению ко мне", - рассказала Кнайсль.

При этом, по словам экс-главы МИД Австрии, число угроз в ее адрес особенно возросло после начала украинского кризиса.

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18 августа 2018 года президент России Владимир Путин прибыл на свадьбу Кнайсль, на которой станцевал с ней, после чего австрийский министр сделала реверанс российскому лидеру, что было расценено критиками как знак подчинения.

Ранее Кнайсль заявила, что полностью прекратить торговлю с Россией невозможно.

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