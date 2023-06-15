Президент Грузии заявила о готовности приехать на Украину

Президент Грузии Зурабишвили заявила, что готова приехать на Украину «уже завтра», если получит приглашение от украинского коллеги Владимира Зеленского. Ее слова приводит «Украинская правда».

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«Я всегда была готова приехать [на Украину]. И сегодня тоже готова. Поэтому, если вы передадите сообщение, я могу приехать уже завтра», — сказала она.

Зурабишвили также объяснила, почему Зеленский до сих пор не пригласил ее в республику. По ее словам, причина заключается в не совсем удовлетворительных отношениях между правительственными кругами на текущем этапе. Президент Грузии отметила, что чувствует последствия этого.