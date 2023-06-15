ЮАР не планирует выходить из состава МУС

"Южная Африка будет продолжать работать по этому процессу и в нужное время Южная Африка примет свое решение и объявит о нем. Поэтому я могу смело заявить, что президент Рамафоса пригласил всех лидеров стран-участниц БРИКС принять участие в саммите в августе. И все лидеры приняли приглашение. Это продолжает быть актуальным. Это не изменилось", — пояснил Макетука.