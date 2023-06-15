Украину заподозрили в перепродаже американского оружия врагам Израиля

Высокопоставленный представитель Сил обороны Израиля ЦАХАЛ признался, что Украина может перепродать американское оружие врагам, в том числе Ирану. Об этом он заявил журналу Newsweek.

© Lenta.ru

Служащий ЦАХАЛ признался, что американский противотанковый комплекс Javelin уже был замечен у российских войск. Москва может передать Тегерану образцы вооружений, а в Иране могут скопировать их.

Также он отметил, что многие украинские военнослужащие могут заниматься контрабандой оружия ради прибыли. По его словам, в Израиле «видят признаки торговли оружием» и это «очень тревожно».