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Украину заподозрили в перепродаже американского оружия врагам Израиля

Высокопоставленный представитель Сил обороны Израиля ЦАХАЛ признался, что Украина может перепродать американское оружие врагам, в том числе Ирану. Об этом он заявил журналу Newsweek.

Украину заподозрили в перепродаже американского оружия врагам Израиля
© Lenta.ru

Служащий ЦАХАЛ признался, что американский противотанковый комплекс Javelin уже был замечен у российских войск. Москва может передать Тегерану образцы вооружений, а в Иране могут скопировать их.

Также он отметил, что многие украинские военнослужащие могут заниматься контрабандой оружия ради прибыли. По его словам, в Израиле «видят признаки торговли оружием» и это «очень тревожно».

Ранее министр иностранных дел Израиля Эли Коэн говорил об опасениях давать Украине оружие из-за того, что России является мощным игроком на Ближнем Востоке. Кроме этого, в РФ проживает много евреев.

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