В Киеве высказались о сроках завершения украинского конфликта
Cоветник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк считает, что конфликт в стране завершится до 2024 года. Его слова приводит РИА Новости.
«Война закончится, скорее всего, раньше [2024]», — сказал он, отвечая на вопрос, будет ли конфликт в «горячей фазе» продолжаться до 2024 года.
Кроме того, Подоляк призвал дождаться результатов Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые будут в дальнейшем. Чиновник добавил, что затем украинские власти займутся планированием.
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