Ученый: Латвия пострадает от разрушения плотины Каховской ГЭС

Ученый, морской геолог и журналист Константин Ранкс заявил, что разрушение плотины Каховской ГЭС отразится и на Латвии - в последние годы страна закупала много украинских продуктов, теперь они, вероятно, подорожают. Об этом сообщает Lsm.lv.

«Через две недели на юге начнется самое жаркое время. И возникает вопрос, где брать воду, чтобы поддерживать сельское хозяйство», - подчеркнул ученый.

Он рассказал, что с повышением температуры обнажившийся слой ила начнет высыхать и очень скоро превратится в такыр - глинистую пустыню с растрескавшимися твердыми плитами, под которыми все еще будет влага.

«И такыр может пылить. Если будут сильные ветра, там могут быть сильные пылевые бури. Сейчас мы сталкиваемся с ситуацией, когда не знаем, что будет происходить дальше, поскольку такого в регионе раньше не было», - подчеркнул Ранкс.

По его словам, если начнут образовываться пылевые потоки и бури, вырастить там ничего не удастся.

В ночь на 6 июня появились новости о подрыве плотины Каховской ГЭС на Днепре. Власти Новой Каховки (неподалеку от нее расположена станция) сообщили, что удары ВСУ привели к разрушению задвижек, в итоге вода начала неконтролируемо сбрасываться ниже по течению.

В Кремле назвали случившееся украинской диверсией, одна из целей которой - лишить Крым воды. Следственный комитет (СК) РФ возбудил уголовное дело о теракте.