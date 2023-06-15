Бориса Джонсона обвинили во лжи британскому парламенту

Комитет по привилегиям британского парламента пришел к выводу, что экс-премьер страны Борис Джонсон намеренно лгал парламенту по поводу скандала с вечеринками в пандемию. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на доклад комитета.

Комитет единогласно рекомендовал отстранить Джонсона от работы в Палате представителей на 90 дней (если бы он оставался членом парламента) «за неоднократное проявление неуважения и попытки подорвать парламентский процесс».

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Также комитет рекомендовал лишить Джонсона права бывшего члена на пропуск в парламент.

«Не было прецедентов, чтобы премьер-министр был уличен в намеренном введении Палаты представителей в заблуждение. Он [Джонсон] ввел палату в заблуждение по вопросу, имеющему огромное значение как для нее, так и для общественности, и делал это не раз», - подчеркивается в докладе.

Джонсон назвал выводы доклада ложью.

Джонсон объявил о решении уйти в отставку в июле 2022 года. Этому предшествовал «патигейт» - скандал из-за участия премьера в вечеринках во время карантина.

Сообщалось, что одна из таких вечеринок состоялась 15 мая 2020 года после пресс-конференции Джонсона. В этот момент в стране действовали строгие ограничения.

Как писали британские СМИ, премьер сказал подчиненным, что они успешно боролись с коронавирусом и заслужили немного выпить. Представитель Джонсона опровергал это, заявив, что сотрудники Даунинг-стрит всего лишь работали в саду.

Однако газета The Guardian опубликовала фотографию, на которой Джонсон запечатлен в этот день на «посиделках с вином и сыром» в саду. На снимке заметны бутылки, похожие на винные, закуски, никто не соблюдал социальную дистанцию и не носил масок.

В январе 2022 года был опубликован «Доклада Сью Грей», посвященный коронавирусным вечеринкам Джонсона. В докладе упоминается 16 таких вечеринок, в том числе день рождения Джонсона, который он отмечал на Даунинг-стрит 19 июня 2020 года, во время общенационального локдауна.