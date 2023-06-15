Соединенным Штатам нужно во что бы то ни стало сохранить свое влияние в Южном Закавказье. Поэтому они пытаются выступить посредниками - даже тогда, когда их об этом не просят. В данном случае они по сути дела выдвинули ультиматум, заставляя руководство Нагорного Карабаха подчиниться тем договоренностям, которые они со странами Евросоюза выстраивали в пользу, как им кажется, урегулирования этого конфликта. Соединенным Штатам в любом случае нужно выступить инициатором и модератором соответствующего процесса с тем, чтобы сохранить или даже усилить свое влияние в регионе. Поэтому здесь их поведение достаточно логично, они никогда себя по-иному и не вели.

Алексей Подберезкин Директор центра военно-политических исследований, профессор МГИМО