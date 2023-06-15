«Выдвинули ультиматум»: эксперт о давлении США на руководство Нагорного Карабаха
Директор центра военно-политических исследований, профессор МГИМО Алексей Подберезкин в разговоре с Рамблером прокомментировал сообщения о попытках США принудить Нагорный Карабах ко встрече с Азербайджаном.
Ранее РИА Новости со ссылкой на дипломатический источник в Вашингтоне сообщило, что власти Соединенных Штатов принуждают руководство Нагорного Карабаха встретиться с официальными лицами Азербайджана в нейтральной стране. По словам собеседника агентства, если карабахское руководство откажется от такого контакта, то ему угрожают проведением азербайджанской контртеррористической операции в регионе.
Соединенным Штатам нужно во что бы то ни стало сохранить свое влияние в Южном Закавказье. Поэтому они пытаются выступить посредниками - даже тогда, когда их об этом не просят. В данном случае они по сути дела выдвинули ультиматум, заставляя руководство Нагорного Карабаха подчиниться тем договоренностям, которые они со странами Евросоюза выстраивали в пользу, как им кажется, урегулирования этого конфликта. Соединенным Штатам в любом случае нужно выступить инициатором и модератором соответствующего процесса с тем, чтобы сохранить или даже усилить свое влияние в регионе. Поэтому здесь их поведение достаточно логично, они никогда себя по-иному и не вели.Алексей ПодберезкинДиректор центра военно-политических исследований, профессор МГИМО
Специалист подчеркнул, что в настоящее время на руководство Нагорного Карабаха оказывается давление с разных сторон - не только со стороны США.
"Оно поставлено перед трудным выбором, потому что и народ Нагорного Карабаха, и население Армении не сильно воспринимают эту идею, у них она не популярна. С другой стороны, внешнее давление очень сильное, а ресурсов у руководства Нагорного Карабаха немного, поэтому его могут шантажировать, что и происходит", — заключил эксперт.
В российском МИД ранее заявили, что данные об угрозах администрации президента США Джо Байдена в адрес Нагорного Карабаха вызывают вопросы об адекватности американских посредников.