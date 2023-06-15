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«Предупреждения Лаврова о ядерной угрозе не напрасны»

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Власти США поддались давлению и решили дать добро на поставку Украине истребителей F-16, принадлежащих странам ЕС. Обеспокоенная администрация Джо Байдена обдумывала этот шаг в течение нескольких месяцев, пока украинские пилоты тренировались в странах НАТО. На прошлой неделе глава МИД России Сергей Лавров выступил с резким предупреждением Западу относительно поставки истребителей Киеву, напомнив, что F-16 способны нести ядерное оружие.

Китайский портал infoBRICS отмечает, что это не «беспочвенное нагнетание страха». Подразделения, развернутые членами НАТО - Бельгией и Нидерландами - используют истребители F-16, способные нести ядерное оружие, в рамках соглашений о совместном использовании ядерного оружия с США. Именно эти страны вполне могут стать первыми, кто отправит истребители Украине. Россия неоднократно предупреждала, что Киев может попытаться заполучить ядерное оружие или так называемую «грязную бомбу», подчеркивает infoBRICS. И хотя возможности F-16 против российских Су-35С или МиГ-31БМ в лучшем случае сомнительны (не говоря уже о Су-57), не исключено, что Вашингтон попытается дать Киеву возможность нанести ядерный удар с целью сдержать потенциальное российское контрнаступление, отмечает infoBRICS.

«США зарабатывают на украинской «грязной энергетической лихорадке»

Энергетические гиганты из США «протягивают свои когтистые лапы со старых полей сражений в Ираке и Сирии на новые цели на Украине», увеличивая свои инвестиции в нефтегазовую и ядерную инфраструктуру страны под видом помощи Украине в избавлении от зависимости от РФ, пишет Global Times. Украинская госкомпания «Энергоатом» год назад подписала соглашения с американской Westinghouse Electric Company об увеличении запланированной поставки реакторов AP1000 для Украины с пяти до девяти и «поставке топлива на все атомные электростанции». Этот проект и его потенциальные риски вызвали беспокойство у многих граждан Украины, подчеркивает Global Times.

Против проекта выступили экологи, предупреждающие об угрозе ядерного загрязнения, а аналитики заявили, что контракт с США лишь увеличит зависимость Украины от иностранных энергетических компаний. Безопасность конструкции реакторов даже вызвала озабоченность Комиссии по ядерному регулированию США. В частности, их защитная оболочка не доказала способность противостоять экстремальным погодным условиям. Шен И, профессор Школы международных отношений и связей с общественностью Университета Фудань заявил, что США используют украинский кризис, чтобы подорвать местный энергетический рынок и расширить собственный экспорт энергии. В первой половине 2022 года на фоне украинского кризиса США стали крупнейшим в мире экспортером СПГ. Экспорт вырос на 12 процентов по сравнению со второй половиной 2021-го, а выручка - с 8,3 миллиарда до 35 миллиардов долларов.

«Британским военным все чаще не хватает денег на еду»

Sky News сообщает, что некоторым британским военнослужащим и их семьям приходиться обращаться в продовольственные банки из-за высокой инфляции и растущих расходов. По словам армейского источника телеканала, неофициальный продовольственный банк существует даже на большой базе Королевских ВВС в Линкольншире, он используется и местными жителями, и военными.

Внутренние документы вооруженных сил, а также интервью с военными и благотворительными организациями дают представление о широком влиянии кризиса стоимости жизни на оборонную сферу, подчеркивает Sky News. В частности, ряду обслуживающего персонала армии приходится выбирать между «едой или топливом», при этом некоторые из них не могут позволить себе поездку домой с базы, чтобы навестить семью. Одна летчица, мать-одиночка, четыре дня была вынуждена обходиться без горячего питания, потому что потратила последние деньги на детскую молочную смесь. Объем запросов в ключевую благотворительную организацию от военнослужащих увеличился более чем в два раза.

Главные ошибки США в отношении России

Именно американские политики, в том числе действующий президент США Джо Байден, испортили американо-российские отношения в постсоветскую эпоху, пишет The American Conservative. Издание перечислило главные ошибки, совершенные США в отношении России: это неудачное и даже катастрофическое внедрение Западом «капитализма в американском стиле» в ельцинской России; поддержка «цветных революций» у границ России; начатые после 11 сентября ближневосточные «вечные войны» и, наконец, расширение НАТО во главе с США.

Все это, по версии издания, во многом объясняет нынешнее опасное положение дел. Как подчеркивает The American Conservative, Вашингтон ошибся, считая, что Россию можно победить в ее ближнем зарубежье, проигнорировал кампанию Киева против собственных русскоязычных граждан, возвел украинских олигархов в ранг «полубогов», смешал интересы националистических крайне правых фракций Украины со своими интересами и проигнорировал многочисленные протесты России из-за расширения НАТО.

Бейонсе обвинили в проблемах с инфляцией в Швеции

У центробанков, ищущих, кого бы еще обвинить в росте цен, появилась новая цель - американская певица Бейонсе, пишет Financial Times. Экономисты Danske Bank считают, что решение певицы начать свое мировое турне в Стокгольме в мае 2023 года привело к резкому росту цен на местные отели, а это, в свою очередь, ухудшило ситуацию с инфляцией в Швеции.